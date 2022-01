“Boris, stop met liegen”: oppositieleden willen dat Johnson aftreedt na tuinfeest in volle lockdown

Een gelekte mail van zijn assistent brengt Boris Johnson in steeds nauwere schoentjes. De inhoud doet uitschijnen dat er in volle lockdownperiode een gezellige samenkomst plaatsvond in de hoogste regionen van de Britse politiek. Labour-leider Keir Starmer roept de Britse premier op om klare wijn te schenken en “te stoppen met liegen”. Volgens sommige oppositieleden heeft Johnson alle geloofwaardigheid verloren, zij eisen dan ook zijn aftreden.

Ruim honderd werknemers van het kabinet van de Britse premier kregen op 20 mei 2020 een uitnodiging om in de tuin “van het mooie weer te komen genieten”. “Na een ontzettend drukke periode zou het fijn zijn om - op respectabele afstand - te kunnen bijkletsen. Afspraak om 18 uur en breng je eigen drank mee”, schreef assistent Martin Reynolds in zijn mail. U moet weten: in die periode mocht de gewone Brit maar één persoon van een ander huishouden zien, met dan nog twee meter afstand.

Naar verluidt kwamen uiteindelijk zo’n dertig à veertig medewerkers genieten van de versnaperingen. Ook Johnson zelf én zijn vrouw Carrie zouden van de partij geweest zijn. De premier ontwijkt echter elke vraag hierover en stuurde vandaag zelfs een staatssecretaris naar het Lagerhuis om in zijn plaats een dringende vraag te beantwoorden.

Angela Rayner.

“Afwezigheid spreekt boekdelen”

“Zijn afwezigheid spreekt boekdelen”, stelt Angela Rayner als vicevoorzitster van de Labour-partij. “Hij is nu gaan lopen, maar hij kan geen verstoppertje blijven spelen. Het volk heeft gelukkig wel al z’n conclusies getrokken. De Britten hebben genoeg van het feit dat hij constant zijn eigen regels breekt.”

“Boris Johnson, je afleidingsmanoeuvres zijn absurd”, vulde Starmer aan. “Je was niet alleen op de hoogte van feestjes in Downing Street, je was er ook zelf op aanwezig. Stop met liegen tegen het Britse volk. Het is tijd om klare wijn te schenken.”

Keir Starmer.

“Mijn broer dood, mijn man op sterfbed”

Ook bij de gewone burger lijkt het kookpunt bereikt. Sociale media worden overspoeld met berichten en foto’s die aantonen hoe levens ontwricht raakten door de strenge maatregelen uit die periode. “20 mei 2020. Terwijl mijn broer dood was en mijn man op zijn sterfbed lag, hield het personeel van Downing Street een feestje”, schreef de voormalige actrice Erica Eirian.

“Ik heb Boris altijd gesteund, maar dit is een stap te ver”, klinkt het ook. “Ik verloor een broer en een zus tijdens de lockdown, niemand mocht hen gaan bezoeken in het ziekenhuis. Op hun begrafenis waren er ook beperkende maatregelen. Op zo’n moment een feestje organiseren is onvergeeflijk.”

Afscheid via Zoom

Anderen beschreven hoe ze via Zoom afscheid moesten nemen van een geliefde of via een gesloten raam in het rusthuis dienden te communiceren. Een knuffel met de grootouders lukte enkel met een zeil tussen beide lijven.

De woordvoerder van Johnson weigerde te reageren op de ontstane commotie. Hij wil eerst wachten op een intern onderzoek naar minstens vijf eerdere coronafeestjes in regerings- en ambtelijke kringen. “Als daaruit blijkt dat regels overtreden werden, moeten de verantwoordelijken gestraft worden”, klinkt het. De advocaten van Johnson merkten al op dat hij de wet niet overtreden heeft “omdat het technisch gezien zijn tuin is”.