Boris Johnson ziet vijfde nauwe medewerker vertrekken maar heeft “alles onder controle”

LIVE. Spanje schrapt verplich­ting om buitens­huis mondmasker te dragen - 21 nieuwe coronage­val­len op openings­dag Olympische Spelen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is met een vijfde gedaald in de afgelopen week en het aantal ziekenhuisopnames lijkt een plateau te hebben bereikt. Dat blijkt vandaag uit voorlopige cijfers van Sciensano. Maandag voorspelde biostatisticus Geert Molenberghs nog dat de piek van de vijfde golf in zicht is. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

11:17