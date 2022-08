Boris Johnson zet huis in Londen te koop voor 1,9 miljoen euro

Boris en Carrie Johnson verkopen hun huis in Camberwell in Zuid-Londen. Zelf hebben ze er nooit gewoond omdat ze naar Downing Street 10 verhuisden, de ambtswoning van de Britse premier. De vraagprijs voor het stulpje in Camberwell bedraagt een slordige 1,9 miljoen euro.

Boris Johnson en zijn vrouw Carrie kochten het huis in Camberwell bij het Myatt’s Fields Park in juli 2019. Ze trokken er nooit in omdat de toen kersverse Britse premier Downing Street 10 verkoos als woonplaats. Aan dat premierschap komt nu een einde, maar Johnson is nog altijd niet van plan in het huis in Camberwell te gaan wonen. Het staat te koop voor 1,6 miljoen pond of 1,9 miljoen euro.

Het koppel hoopt maar liefst 400.000 pond (475.000 euro) winst te maken met de verkoop. In 2019 betaalden de Johnsons ruim 1,4 miljoen euro voor het Victoriaans huis met vier slaapkamers en drie badkamers. Ze kochten de halfopen bebouwing toen Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Carrie Johnson moest toen ook uit haar appartement in dezelfde buurt na klachten over een nachtelijke huishoudelijke ruzie.

De ‘Daily Mail’ kwam te weten dat de Johnsons op zoek zijn naar een nieuw huis in Herne Hill, nog iets zuidelijker in Londen. Volgens de tabloid verhuurden ze hun huis in Camberwell voor zeker 10.000 pond (bijna 12.000 euro) per jaar.

Carrie Johnson zou de woonst in 2019 met haar moeder hebben bemeubeld, maar op foto’s van de vastgoedmakelaar is te zien dat het huis nu leeg is. Sinds begin dit jaar zouden er renovatiewerken aan de gang zijn. Volgens de makelaar is het huis “mooi”, heeft het “een overvloed aan karakter” en staat het in een buurt die “fel in trek” is. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 195 vierkante meter. In mei van dit jaar crashte er in de vroege uurtjes nog een auto tegen het huis.

Volledig scherm Het huis van Boris en Carrie Johnson in Camberwell staat te koop. © Google Street View