“Boris Johnson wilde liever duizenden lijken dan nieuwe lockdown”

Britse premier Johnson onder vuur voor luxueuze herinrich­ting Downing Street-woonst

24 april De Britse premier Boris Johnson staat onder druk om uitleg te verschaffen over hoe de luxueuze herinrichting van zijn woning in Downing Street was bekostigd. Zijn voormalige hoofdadviseur Dominic Cummings had in een blogpost zijn voormalige baas immers beschuldigd van het plotten van een "onethisch, dwaas, mogelijk illegaal" plan zodat donoren van de conservatieve partij de werkzaamheden in het geheim zouden betalen.