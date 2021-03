Boris Johnson wil onderzoek naar rol politie bij wake vermoorde vrouw

Menselijke resten gevonden in Britse verdwij­nings­zaak: “Agent gebruikte allicht zijn politiebad­ge om Sarah in zijn wagen te lokken”

11 maart De Britse agent die deze week opgepakt werd in een onrustwekkende verdwijningszaak heeft mogelijk misbruik gemaakt van zijn functie. Wayne Couzens (48) zou met zijn politiebadge gezwaaid hebben om Sarah Everard (33) in zijn auto te lokken. De man zit vast op verdenking van ontvoering en moord. De doorbraak kwam er naar verluidt via bewakingsbeelden van een voorbijrijdende bus. Op zo’n 50 kilometer van zijn huis in Kent zijn nu ook menselijke resten gevonden. Die zijn vermoedelijk van de vermiste vrouw.