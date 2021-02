Boris Johnson wil maatregelen na huidige lockdown niet opnieuw verstrengen

Biden pleit voor striktere wapenver­koop in VS

14 februari De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Congres zondag opgeroepen op "onmiddellijk" in actie te komen om de omloop van vuurwapens in de Amerikaanse samenleving te beperken. Hij deed de oproep bij de herdenking van een schietpartij in een middelbare school in Florida, waar exact drie jaar geleden zeventien mensen door een ex-leerling werden doodgeschoten.