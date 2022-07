Boris Johnson wankelt: nog meer ontslagen in Britse regering

Minister Quince verscheen dinsdagochtend in de media om te zeggen dat Johnson bij die aanstelling niet op de hoogte was geweest van eerdere klachten tegen Pincher. Later op de dag bleek dat het hem destijds wel verteld was. Quince zegt dat hem verzekerd is dat de premier niets van de klachten wist en dat hij dat “in goed vertrouwen geaccepteerd en herhaald” heeft. Hij ziet nu geen andere mogelijk dan aftreden.

Quince is niet de eerste die opstapt sinds de laatste rel rond Johnson. Dinsdag legden de cruciale ministers Rishi Sunak (Financiën) en Sajid Javid (Gezondheid) hun taken neer. En op woensdagvoormiddag maakte Laura Trott bekend dat ook zij opstapt. Zij is een parlementair privésecretaris in het ministerie van Transport, en werd in die functie aangesteld door de minister. Gewoonlijk worden zulke secretarissen beschouwd als de ogen en oren van hun minister in het Lagerhuis. “Vertrouwen in de politiek is - en moet altijd - van het grootste belang zijn, maar jammer genoeg raakte dit verloren in de laatse maanden”, zegt ze in een statement.