Boris Johnson vreest dat Poetin chemische wapens zou kunnen inzetten

Russische troepen naderen buitenwij­ken van Kiev

Sinds het begin van de grootschalige Russische aanval op Oekraïne zijn al meer dan 500 burgers omgekomen. Dat blijkt uit tellingen van het VN-Mensenrechtenbureau. Het bureau denkt dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid aanzienlijk hoger is omdat nog niet alle meldingen zijn geverifieerd. Daarnaast komt informatie soms pas later binnen. Bij een Russische raketaanval op Marioepol in Oekraïne zou bovendien een kinderziekenhuis geraakt zijn. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van een “gruweldaad”. Herlees de ontwikkelingen van woensdag 9 maart hier.

