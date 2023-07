Boris Johnson voor achtste keer vader geworden

Belgische munitie in Rusland dankzij Waals bedrijf dat contacten nooit heeft verbroken?

Wallonië heeft het Luikse wapenbedrijf New Lachaussée in het vizier vanwege haar mogelijke banden met Rusland. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF is het niet uitgesloten dat er dankzij het bedrijf Belgische munitie in Rusland is terechtgekomen. Wallonië - dat 20 procent van het kapitaal van NLC bezit - eist volledige opheldering over de zaak.