Boris Johnson treedt met onmiddellijke ingang af als parlementslid

Volgens Britse media heeft Johnson zijn zetel voor het district Uxbridge and South Ruislip per direct ingeleverd. Daar zullen nu nieuwe verkiezingen worden gehouden.

De voorbije weken werd er een parlementair onderzoek gevoerd naar de vraag of Johnson het Lagerhuis heeft misleid toen hij zei dat hijzelf en zijn kabinet alle coronaregels hebben gevolgd in zijn kantoor in Downing Street en in zijn residentie. Johnson zei dat hij vrijdag een brief had ontvangen van de onderzoekscommissie waarin die meldde dat ze een procedure zou gebruiken om hem uit het parlement te zetten.