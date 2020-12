Boris Johnson stelt bevolking gerust nu wordt gevreesd voor voedseltekorten

HLN Drive Geen autosalon, wel grote kortingen voor je nieuwe auto

12:18 Geen autosalon in de Heizelpaleizen in januari 2021. Het coronavirus zorgt ervoor dat het evenement, met jaarlijks zo’n half miljoen bezoekers, niet kan doorgaan en dat is slecht nieuws voor de autosector. HLN Drive legt uit hoe jij als consument wel kan profiteren van kortingen.