Boris Johnson slechtst beoordeelde Britse premier sinds Tweede Wereldoorlog

Gewapend op Times Square rondlopen mag niet langer

Op en rond Times Square, het bekende plein in New York, zijn wapens vanaf donderdag niet meer toegelaten. Daar en op vele andere plaatsen in de stad New York, en de hele gelijknamige staat, is ook verborgen wapendracht vanaf dan verboden. Dat melden de plaatselijke autoriteiten woensdag.

21:08