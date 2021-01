Boris Johnson praat met zakenlui over plannen om “Singapore van Europa” te worden

Nederland­se zwartepie­ten­pro­test breidt uit naar carnaval: “Stereoty­pe­ren­de kostuums zijn schadelijk, kwetsend en racistisch”

17:22 Nederlandse splintergroeperingen van 'Kick Out Zwarte Piet' (KOZP) nemen in Nederlands-Limburg en Noord-Brabant nu ook carnaval in het vizier. Via een actie op sociale media roepen ze op om tijdens carnaval geen stereotyperingen te gebruiken, zo schrijven meerdere Nederlandse media waaronder De Telegraaf.