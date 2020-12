Boris Johnson over brexitonderhandelingen: “Het ziet er zeer, zeer moeilijk uit”

Ondanks verwoede pogingen slagen de Europese en Britse onderhandelaars er maar niet in een akkoord te sluiten over de toekomstige bilaterale handelsrelaties. Dat akkoord moet al op 1 januari ingaan, wanneer het Verenigd Koninkrijk na de Europese Unie ook de Europese interne markt en de douane-unie zal verlaten hebben. Maandagavond kwamen Johnson en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overeen om elkaar deze week in Brussel te ontmoeten, in de hoop alsnog een deal te sluiten.



Voor zijn afreis naar ons land lijkt Johnson de kansen op een akkoord niet hoog in te schatten, zo gaf hij dinsdagochtend te kennen. "We zullen onze uiterste best doen. Ik zou aan iedereen willen zeggen: wees blij, want hoe dan ook ligt er voor ons land een grote toekomst in het verschiet. Maar het belangrijkste is dat er op 1 januari van alles zal veranderen, en de mensen moeten klaar zijn voor die verandering.”