Boris Johnson opnieuw in opspraak: “Hij liet dieren evacueren uit Afghanistan terwijl mensen achterbleven”

Enkele uren voor onderzoeker Sue Gray haar rapport zou publiceren over de lockdownfeestjes die Johnson of leden van zijn entourage organiseerden, meldt het Britse Sky News dat de premier dan toch persoonlijk tussenkwam om dieren uit Afghanistan geëvacueerd te krijgen. De nieuwszender heeft weet van nieuwe e-mails die vrijgegeven werden door de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken. Die commissie onderzoekt hoe Londen omging met de Afghanistancrisis afgelopen zomer.

“Evacuatie bijzondere gevallen”

Op 25 augustus stuurde een ambtenaar van Buitenlandse Zaken een mail naar de dienst die instond voor de evacuaties van “bijzondere gevallen" uit Afghanistan. Daarin wordt gevraagd dat een bepaalde dierenliefdadigheidsorganisatie zijn personeel en dieren kan evacueren. In de mail wordt gewezen op de evacuatie die een gelijkaardige organisatie, Nowzad, had verkregen voor personeel en dieren, van de premier. Nowzad was een dierenopvangcentrum voor honden, katten en ezels dat in Afghanistan gerund werd door de Britse ex-militair Pen Farthing, en Afghaanse medewerkers in dienst had.

In augustus al zei Johnson dat hij zijn invloed niet had gebruikt om een evacuatie voor Nowzad te verkrijgen. In december, nadat de klokkenluider naar buiten trad, noemde hij diens uitlatingen "complete nonsens". De citaten uit die mail lijken de uitlatingen van de klokkenluider uit december nu echter wel te staven. Daarin staat dat het departement Buitenlandse Zaken "een opdracht van de premier" had gekregen om "aanzienlijke middelen" te gebruiken om de dieren van Nowzad het land te helpen verlaten.

"Het blijft zo dat de premier geen ambtenaren de opdracht gaf om een bepaalde actie te ondernemen", zegt een woordvoerder van de premier in een reactie.

Quote Opnieuw is de premier betrapt op een leugen over wat hij doet en beslist. John Healey, Labour

Labour wil dat Johnson hierover uitleg komt geven aan het parlement. “Opnieuw is de premier betrapt op een leugen over wat hij doet en beslist", zegt John Healey, die voor de sociaaldemocratische partij Defensie opvolgt. "Hij zou nooit prioriteit gegeven mogen hebben aan het evacueren van dieren, terwijl Afghanen die voor onze defensie werkten achtergelaten werden."

Evacuatie Nowzad

Toen de taliban de controle over Kaboel overnamen, lanceerden de aanhangers van Pen Farthing een campagne voor de evacuatie van de man en zijn medewerkers, omdat ze gevaar liepen wegens hun werk voor een buitenlandse organisatie. Ook de dieren liepen gevaar, zeiden de campagnevoerders. In augustus verliet Farthing samen met 150 dieren Afghanistan met een vlucht die werd betaald met donaties. De Britse regering gaf toestemming voor de vlucht, wat leidde tot beschuldigingen dat de dieren voorrang kregen op mensen bij de reddingspoging. Het personeel van Nowzad werd achtergelaten, maar geraakte later veilig in Pakistan.

