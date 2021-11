Boris Johnson onder vuur omdat hij zonder masker naast bioloog David Attenborough (95) zit in Glasgow: “Je zou je moeten schamen”

Een “nationale schat” wordt Sir David Attenborough in het Verenigd Koninkrijk genoemd, om zijn niet aflatende inspanningen om de schoonheid van onze planeet te laten zien en zijn strijd om onze aarde te beschermen. De bioloog en televisiemaker is bij ons vooral bekend van zijn vele bekroonde natuurdocumentaires, die door de Britse omroep BBC worden uitgezonden.

Tijdens de openingsceremonie van de COP26 - waarop Attenborough zelf ook een bevlogen toespraak hield - werd echter een foto genomen die de gemoederen flink beroert op sociale media. Op het beeld is te zien hoe premier Boris Johnson naast Attenborough zit. Johnson draagt geen mondmasker, Attenborough wel.

Schamen

“Als je naast de 95-jarige Sir David Attenborough zit en het *nog* niet lukt om een ​​masker te dragen”, klinkt het schamper op Twitter. “Hoe kan je dan zeggen dat je echt om andere mensen geeft?”, voegt iemand nog toe. “Je zou je echt moeten schamen Boris Johnson.”

De Amerikaanse nieuwszender CNN confronteerde Johnson met de ophef en die laatste slaagde er niet echt in om een duidelijke uitleg te geven voor de reden waarom hij geen mondmasker droeg.

“Ik draag een masker in besloten ruimtes met mensen met wie ik normaal niet praat... Het is aan mensen om zelf te beoordelen of ze zich op een redelijke afstand van iemand bevinden... Dat is de benadering die we volgen”, klonk het een beetje haperend in het interview.

Downing Street

In een mededeling van Downing Street klonk het duidelijker: “De premier heeft zich de hele tijd gehouden aan de Covid 19-richtlijnen op de COP26. Deelnemers en afgevaardigden zijn volgens die COP26-richtlijnen niet verplicht om een ​​gezichtsmasker te dragen wanneer ze neerzitten”, klonk het.

Het is niet helemaal duidelijk of dat klopt als je er de coronarichtlijnen van de klimaattop bijhaalt. Daarin staat dat op het terrein waar de top georganiseerd wordt het mondmasker verplicht is “behalve als je eet, drinkt, in kantoorruimtes/vergaderingen zit, aan het onderhandelen bent of medisch vrijgesteld bent”.

Ook buiten het terrein is het overigens verplicht om een mondmasker te dragen in indoor publieke ruimtes “tenzij je eet, drinkt of neerzit in een accommodatie” en op het openbaar vervoer. Tenzij je medisch bent vrijgesteld.

