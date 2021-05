Boris Johnson noemt eerste uitslagen verkiezingen bemoedigend

Verkiezin­gen VK: Conserva­tie­ven van Johnson winnen in La­bour-stad Hartlepool

11:14 48 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk mochten gisteren gaan stemmen op ‘Super Thursday’, waarbij in zowel Engeland als Schotland en Wales lokale verkiezingen werden gehouden. De stembusslag wordt gezien als een graadmeter voor de Schotse én mogelijk zelfs Welshe onafhankelijkheidskoorts en is ook voor de conservatieve Britse premier Boris Johnson een belangrijke populariteitstest. Zijn partij scoort alvast in de stad Hartlepool, waar de conservatieven een parlementszetel afsnoepen van oppositiepartij Labour, die de zetel sinds 1974 bezette.