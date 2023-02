Boris Johnson krijgt flinke som belastinggeld voor zijn verdediging in Partygate-schandaal: “Dit is schandalig”

De Britse belastingbetaler moet opnieuw een rekening van vijf cijfers betalen om de juridische kosten van Boris Johnson te dekken tijdens het onderzoek naar Partygate. Dat staat te lezen in de Britse krant The Guardian. De regering van partijgenoot Rishi Sunak geeft hiermee extra steun aan de voormalige premier.

Boris Johnson wordt er van verdacht meerdere keren de coronaregels te hebben verbroken in 2020 en 2021 en zou nadien ook hebben gelogen in het parlement. Het onderzoek naar deze zaken loopt ondertussen steeds meer vertraging op. In een controversiële zet werd een contract ter waarde van 129.000 pond ondertekend om Johnson tijdens het onderzoek juridische bijstand te verlenen met belastinggeld.

In december 2022 werd een verlenging van het contract bevolen tegen een extra kostprijs van 90.000 pond. The Guardian heeft vernomen dat het contract effectief opnieuw zal worden verlengd. Er is echter nog geen officiële datum vastgelegd voor de openbare hoorzittingen waarbij Boris Johnson zal worden verhoord.

Bronnen binnen de regering beweren dat het contract voor het juridisch advies van Johnson simpelweg wordt verlengd vanwege het trage tempo van het onderzoek. Toch gaat deze verdediging niet helemaal op aangezien de regering er zelf van is beschuldigd de voortgang te hebben vertraagd door vier maanden te wachten met het overhandigen van een grote hoeveelheid bewijsmateriaal.

Verontwaardiging

De Britse socialistische partij Labour vindt de maatregel ongehoord. Zeker in een tijd van crisis waarbij mensen amper het hoofd boven water kunnen houden. Ze wezen ook op de miljoenen die Johnson heeft verdiend sinds hij in september vertrok uit het parlement. “Ministers moeten duidelijkheid scheppen over de aard van dit contract. Ze moeten uitleggen door wie het is goedgekeurd en waarom het ongecontroleerd is doorgegaan onder toezicht van Rishi Sunak”, zegt Angela Rayner, ondervoorzitter van Labour.

“Terwijl gezinnen in het hele land zich zorgen maken over het betalen van hun rekeningen, zullen ze terecht verontwaardigd zijn over het vooruitzicht dat ze opnieuw de rekening moeten betalen voor Boris Johnsons verdedigingsfonds. Rishi Sunak laat weer eens zien dat hij te zwak is om het land te leiden”, laat Rayner weten aan The Guardian.

De regering benadrukt echter dat er een “gevestigd precedent” is dat voormalige ministers kunnen worden bijgestaan met juridische bijstand ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Dit kan enkel wanneer zaken betrekking hebben op hun werk in de regering.

Johnson kreeg voorlopig slechts één boete, voor een verjaardagsbijeenkomst die op 19 juni 2020 in de kabinetskamer voor hem werd gehouden.