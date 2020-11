Boris Johnson kondigt versoepelingen voor Engeland aan

Vanaf 2 december komen er versoepelingen. Zo zullen in de minst getroffen gebieden stadions weer bezoekers mogen ontvangen, tot de helft van hun capaciteit, met een limiet van 2.000 of 4.000 naargelang de lokale restricties. In de meest getroffen zones blijven de matchen zonder publiek.

Niet-essentiële handelszaken, kappers, gymzalen en vrije tijdsinstellingen heropenen in heel Engeland. Collectief bidden en huwelijken kunnen weer mits het in acht nemen van social distancing. Mensen zullen in open lucht weer zes mensen mogen zien in plaats van één. Pubs, bars en restaurants mogen tot 23 uur open blijven, tegen 22 uur nu. Laatste bestelling om 22 uur.