Boris Johnson kondigt versoepelingen aan, ondanks stijgend aantal besmettingen in Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Boris Johnson zal maandagmiddag tijdens een persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen in Engeland aankondigen vanaf 19 juli. Dat blijkt uit een mededeling van de regering. Nochtans stijgt het aantal besmettingen nog in het VK. Volgens de BBC vindt de persconferentie plaats om 18 uur Belgische tijd.

Johnson stelt de plannen voor de laatste stap van de roadmap in Engeland voor, om bedrijven en de bevolking meer tijd te geven om zich voor te bereiden, klinkt het in de mededeling. Stap vier van dat plan kan van start gaan wanneer er aan vier voorwaarden — rond de vaccinatiecampagne, de effectiviteit van de vaccins, de ziekenhuisopnames en nieuwe varianten — is voldaan.

Johnson zal de volgende stappen aankondigen rond de afstandsregel van 1 meter, mondmaskers, het registratiesysteem in de horeca en telewerk. Volgens de media zou het grootste deel van de coronaregels verdwijnen. Wel zouden reisbeperkingen voor landen met een hoog risico en de quarantaineverplichting na een positieve test nog blijven gelden.

"De premier zal naar verwachting herhalen dat het coronavirus een virus wordt waarmee we moeten leren leven, zoals we al doen met de griep. Dat betekent dat hospitalisaties, ernstige ziekte en overlijdens door Covid-19 zullen blijven bestaan, maar op een veel lager niveau dan voor de vaccinatiecampagne", klinkt het nog. Johnson geeft ook aan dat de Britten "allemaal voorzichtig de risico's moeten blijven beheersen, en afwegingen moeten maken in hun dagelijks leven".

Volgens de laatste data zal het aantal besmettingen nog blijven stijgen, maar zijn er in verhouding minder sterfgevallen en hospitalisaties door de vaccinatiecampagne, klinkt het in het persbericht. Vandaag is 63,4 procent van de Britten al volledig gevaccineerd.

Mondmaskerplicht

Een heikel punt in het stappenplan van de regering is de afschaffing van de mondmaskerplicht. De Engelsen zouden zelf mogen kiezen wanneer ze er één dragen, ook bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. Volgens de vakbonden zou dat "een daad van grove nalatigheid van de overheid" zijn. En ook experts vragen volgens BBC nog enkele regels rond mondmaskers.

De versoepeling van de maatregelen was al in juni voorzien, maar door de snelle stijging van het aantal besmettingen door de deltavariant werd die een maand uitgesteld tot 19 juli. Nog om 17 uur geeft minister van Gezondheid Sajid Javid een update over de coronasituatie aan het parlement.

Zondag werden er in het VK meer dan 24.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, het overgrote deel (90 procent) met de erg besmettelijke deltavariant. In de week tot 29 juni waren er 122 nieuwe overlijdens door Covid-19, een relatief laag aantal in vergelijking met de besmettingen.