Boris Johnson kondigt nieuwe lockdown aan voor Londen en zuidoosten van Engeland: “Nieuw opgedoken variant coronavirus mogelijk 70 procent besmettelijker”

Londen, het zuidoosten en oosten van Engeland gaan vanaf zondagochtend opnieuw op slot. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson gezegd. De nieuwe restricties zullen volgens BBC in grote lijnen gelijk zijn aan de nationale beperkingen die in november in Engeland werden ingevoerd. De beperkingen duren twee weken en worden op 30 december herzien. Boris Johnson had het zaterdag ook over de nieuwe variant van het virus die circuleert. Hij zei dat die mogelijk 70 procent besmettelijker is dan de huidige.