Boris Johnson kondigt nieuwe lockdown aan voor Engeland: “Blijf thuis, red levens”

Al zeven slachtof­fers gevonden onder puin, onder wie 2-jarige meisje, na aardver­schui­ving in Noorwegen

11:28 De Noorse reddingsdiensten hopen na de aardverschuiving van woensdag in Gjerdrum, even ten noorden van hoofdstad Oslo, nog overlevenden te vinden. Al zeven lichamen, onder wie dat van een 2-jarig meisje, werden gevonden, drie anderen zijn nog vermist. “De reddingsoperatie is nog aan de gang, wat betekent dat we menen dat we nog overlevenden kunnen vinden”, aldus de verantwoordelijke van de reddingsoperatie, Roger Pettersen, vandaag tijdens een perspunt.