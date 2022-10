“Boris Johnson heeft genoeg steun verzameld om zich kandidaat te stellen als premier”

Volgens parlementslid James Duddridge, heeft Johnson aangegeven dat hij “helemaal klaar” is om voor het Britse leiderschap te strijden. “Ik ga het doen, Dudders!”, zou hij via WhatsApp hebben gezegd. “Boris komt en hij heeft het momentum en de steun”, aldus nog Duddridge. “Hij is de enige verkiezingswinnaar met een bewezen staat van dienst in Londen, wat betreft de brexit en het verkrijgen van het mandaat dat we nu hebben.” De oud-premier heeft de voorbije zes weken ook “geleerd en nagedacht”. Hij zou nu weten dat zijn kabinet strakker moet worden geleid, klinkt het.

“Johnson heeft ondertussen voldoende steun vergaard om mee te doen aan verkiezingen om opnieuw leider van het Verenigd Koninkrijk te worden. Ruim honderd parlementariërs van zijn Conservatieve Partij schaarden zich achter hem”, meldt Duddridge op Twitter.

Johnson keerde zaterdag terug in Londen van een vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij heeft zich nog niet kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en het premierschap. Zijn opvolgste, Liz Truss, diende donderdag haar ontslag in waardoor er nieuwe leiderschapsverkiezingen moeten worden gehouden.

Tot nog toe heeft alleen partijkopstuk Penny Mordaunt zich officieel kandidaat gesteld, maar zij zou nog geen honderd man achter zich hebben. Ex-minister Rishi Sunak van Financiën daarentegen zou net als Johnson ook de steun hebben van honderd Conservatieve parlementariërs. Maar ook hij heeft zich nog niet gemeld.

‘Partygate’

Een terugkeer van Johnson is echter niet evident. Zo loopt er onder meer nog een onderzoek naar de leugens over ‘Partygate’ die hij in het Lagerhuis zou hebben verkondigd. Johnson, zijn echtgenote en verschillende leden van zijn kabinet namen het de afgelopen twee jaar niet al te nauw met de coronamaatregelen. Beelden van verschillende lockdownfeestjes lekten uit, waardoor de positie van Johnson al snel onder druk kwam te staan.

Als de parlementaire commissie Johnson schuldig bevindt, bestaat de kans dat hij zijn parlementszetel verliest en in zijn kieskring herkozen moet worden.

Johnson, Sunak en eventuele anderen hebben nog tot maandagmiddag om zich kandidaat te stellen. Uiterlijk vrijdag moet een nieuwe partijleider van de Conservatieve Partij gekozen zijn, die dan automatisch premier van het land wordt. Om mee te mogen doen aan de leiderschapsverkiezing hebben kandidaten de steun nodig van minstens honderd Conservatieven uit het parlement.

Bekijk ook: Britse premier Liz Truss stapt na amper zes weken op