Boris Johnson gooit de handdoek: Rishi Sunak gedoodverfde nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk

Man schiet twee verpleeg­sters dood in Amerikaans ziekenhuis

Een 30-jarige man met enkelband heeft zaterdagochtend twee verpleegsters in een ziekenhuis in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, doodgeschoten. De schutter werd neergeschoten door de politie en is gearresteerd. Dat heeft districtsrechter Clay Jenkins bekendgemaakt. De verdachte wordt in een ander ziekenhuis verzorgd. Het incident gebeurde rond 11 uur lokale tijd in de buurt van de verloskamer.

