Boris Johnson gelooft niet meer in handelsakkoord met Europese Unie na brexit

Europese leiders kijken uit naar verklaring Boris Johnson over brexiton­der­han­de­lin­gen

10:43 Terwijl de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel enkele internationale dossiers bespreken, is het uitkijken naar de reactie van de Britse eerste minister Boris Johnson op de conclusies die de leiders donderdag goedkeurden over de brexitonderhandelingen. Ze legden de bal helemaal in het kamp van de Britten en alvast hoofdonderhandelaar David Frost reageerde daar erg negatief op.