Boris Johnson: geen overheidsgeld meer naar fossiele brandstofprojecten

Trump stapt nu zelf in de juridische ring en trekt naar Hoogge­rechts­hof, gesteund door 18 staten: “Dit is de grote klepper”

10 december "This is the big one”, ofwel “Dit is de grote klepper”. Daarmee heeft Amerikaans president Donald Trump aangekondigd dat hij zelf wil tussenkomen in de rechtszaak die de staat Texas heeft aangespannen tegen de verkiezingsuitslag in vier staten die bij de verkiezingen voor Joe Biden hebben gestemd. Maar liefst 17 andere staten hebben zich daar ondertussen bij aangesloten.