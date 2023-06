Boris Johnson gaat columns schrijven voor ‘Daily Mail’

Boris Johnson gaat columns schrijven voor de ‘Daily Mail’. De tabloid kondigde op de voorpagina aan vanaf zaterdag een nieuwe medewerker te hebben. “Onze erudiete nieuwe columnist die verplicht leesvoer zal zijn in Westminster en over de hele wereld!”, schreef de krant, verwijzend naar het politieke centrum in Londen, zonder al te zeggen wie dat zou zijn. Het gaat om de Britse oud-premier, bevestigde het blad later na berichtgeving in de media.

Johnson was voor hij premier werd ook al een journalist, maar dan voor onder meer ‘The Daily Telegraph’. Nu hij is afgetreden als minister-president van het Verenigd Koninkrijk en sinds vorige week ook is opgestapt uit het parlement, maakt hij zijn comeback. Hij krijgt een wekelijkse column, volgens ‘Politico’ voor een bedrag met vijf nullen.

“Ik zal u zeggen, lezers van de Daily Mail, dat het precies zal gaan over hoe ik vind dat het met de wereld gaat”, zegt Johnson in een filmpje voor de krant. “Ik kan schrijven over wat ik maar wil. Misschien moet ik het zo nu en dan zelfs over politiek hebben.”

Partygate

Johnson stapte op als parlementariër naar aanleiding van een onderzoek naar feestjes van zijn kabinet tijdens coronatijd. In overheidsgebouwen, waaronder de ambtswoning van de premier aan Downing Street 10, zouden bijeenkomsten zijn geweest terwijl dat volgens de regels niet mocht. Johnson houdt vol dat die nodig waren voor werk.

Volgens het donderdag verschenen rapport van de onderzoekscommissie heeft Johnson over de kwestie, ook wel ‘Partygate’ genoemd, het Lagerhuis verkeerd ingelicht. Vervolgens heeft hij ook de regels overtreden door de bevindingen van de onderzoekscommissie naar buiten te brengen toen hij vorige week zijn vertrek uit het Lagerhuis aankondigde. Hij zou eigenlijk negentig dagen geschorst moeten worden, oordeelde de commissie. Of hij schuldig is, is aan het Lagerhuis zelf.

Mogelijk overtreedt Johnson opnieuw de regels door nu een nieuwe baan aan te nemen zonder daar melding van te maken bij een speciale toezichthouder, ACOBA. De voorzitter, Lord Pickles, heeft volgens Sky News laten weten Johnson per brief om opheldering te vragen.

KIJK. Boris Johnson: “Ik heb niet gelogen tegen Lagerhuis”