Boris Johnson en verschillende andere Britse ministers mogen Rusland niet meer in

"Deze maatregel is genomen als reactie op de ongebreidelde media- en politieke campagne om Rusland internationaal te isoleren en de voorwaarden te scheppen voor (...) wurging van de nationale economie", zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het ministerie maakt gewag van "ongeziene vijandige acties" door Londen.