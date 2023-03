Boris Johnson en Liz Truss keren zich tegen Sunaks Brexitplannen: “Dit is onacceptabel”

Gekocht voor 8 miljoen, nu 20 keer meer waard: dit is Mar-a-La­go, de schuil­plaats van Trump

Geef toe: er zijn slechtere schuilplaatsen denkbaar. Als de Amerikaanse autoriteiten woensdag of later deze week Mar-a-Lago binnenvallen om ex-president Trump te arresteren, zullen ook zij grote ogen trekken. Het superdeluxe stulpje werd in 1924 opgetrokken door een schatrijke miljardairsdochter én bij haar dood weggeschonken aan de overheid als ‘Winter White House’. Die moest het echter niet hebben en sluw als Donald was, wist hij het in 1985 zwaar onder de prijs te kopen. Vandaag is het al twintig keer meer waard.