Boris Johnson eist onmiddellijke vrijlating van Britten in Iran

Topmili­tair VS vreest Chinese invasie van Taiwan in komende zes jaar

2:56 China kan in de komende zes jaar een invasie van Taiwan ondernemen nu Peking in rap tempo de militaire dominantie van de Verenigde Staten in Oost-Azië overneemt. Daarvoor heeft een Amerikaanse topmilitair dinsdag gewaarschuwd. Admiraal Phil Davidson pleitte ervoor om aanvalswapens te plaatsen op Amerikaanse legerbases in het westen van de Stille Oceaan.