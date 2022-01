Boris Johnson door topambtenaar ondervraagd over lockdownfeestjes

Het lockdown­feest­je te veel: Britse premier Boris Johnson moet zich bij Queen excuseren voor zoveelste deugniete­rij

De Britse premier Boris Johnson heeft zich vandaag geëxcuseerd voor een van de talrijke feestjes die tijdens de lockdown georganiseerd werden in zijn ambtswoning, Downing Street 10. Dat is nochtans niet zijn gewoonte. Tot hiertoe heeft Boris zich altijd gedragen als een schooljongen die het vooral jammer vindt dat zijn deugnieterij aan het licht is gekomen. Maar dit keer moést hij zich wel verontschuldigen, want het was de Queen zelf die op zijn spijtbetuigingen zat te wachten. Een overzicht van zijn uitspattingen.

14 januari