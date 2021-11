Boris Johnson doet na bootdrama oproep aan Frankrijk: “Neem alle migranten die Kanaal oversteken terug”

De Panne "Het is degoutant dat hij zich verrijkt op de kap van lotgenoten": Syrische vluchte­ling riskeert zelf 5 jaar cel voor levensge­vaar­lij­ke mensensmok­kel

In 2015 kreeg hij asiel in Duitsland, nadat hij met de hulp van mensensmokkelaars in Europa was geraakt. Zes jaar later staat een Syrische Koerd zelf terecht in de Brugse rechtbank voor mensensmokkel. Ahmad S. (27) werd in Adinkerke betrapt met een bestelwagen vol bootmateriaal en kon op bitter weinig begrip rekenen van het Openbaar Ministerie. “Het gaat er bij mij niet in dat net zo iemand lotgenoten in levensgevaarlijke omstandigheden het Kanaal helpt overbrengen.”

24 november