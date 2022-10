Boris Johnson dan toch geen kandidaat voor Brits premierschap

TV Een ‘linkse cult’ of hét Britse trots? BBC is al een eeuw het kompas van de Britten

De BBC, de Britse openbare omroep, is een eeuw oud. Al honderd jaar lang zoekt ze naar een formule om zich een rol toe te eigenen in het moderne Verenigde Koninkrijk. Al is dat niet altijd eenvoudig, leert de geschiedenis. Voor de één is ‘Auntie Beeb’ onpartijdig en nietsontziend, de andere klaagt dat de omroep elitair en doof voor kritiek is. De nationale trots ligt in de vuurlinie van een verdeeld land. “De BBC geldt niet langer als onfeilbaar huismerk.”

8:00