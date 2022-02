Boris Johnson benoemt nieuwe stafchef en communicatiedirecteur

Welke impact heeft dood van IS-leider op terreur­groep? Robin Ramaekers: “Bijzondere opflakke­ring van IS-strij­ders in Syrië”

In Syrië hebben speciale Amerikaanse eenheden een belangrijke antiterreurmissie tegen Islamitische Staat uitgevoerd. De IS-leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi is daarbij omgekomen, dat bevestigt president Joe Biden. Maar wat is nu de impact van de dood van een IS-leider op een terreurgroep? “Je ziet duidelijk dat IS niet enkel in de hoofden van de mensen leeft, maar ook op het terrein”, zegt Robin Ramaekers in VTM NIEUWS. Bekijk het volledige gesprek hierboven.

