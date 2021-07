Boris Johnson (57) wordt voor zevende keer vader

Wie filmde in onze ambassade in Turkije? Een perverse bewakings­agent of toch een spion?

14:55 Er is verdachte apparatuur gevonden in onze ambassade in Turkije. Wie die daar geplaatst zou hebben, wil Buitenlandse Zaken niet kwijt. “Het was een perverse bewakingsagent die vrouwelijke diplomaten filmde voor zijn genot”, zo sust de Turkse pers. Best mogelijk. Maar feit is ook dat ambassades altijd al een doelwit van spionnen waren — en dat Turkije een reputatie heeft op dat vlak.