Bootje met migranten in moeilijkheden voor Britse kust: reddingsoperatie aan de gang

Oekraïne ontbindt rechtbank Kiev om corruptie: hervormin­gen nodig voor toetreden tot EU

Oekraïne ontbindt de administratieve rechtbank van het district Kiev op aanbeveling van het Nationale bureau voor corruptiebestrijding (NABU), die de rechtbank vergelijkt met een "criminele organisatie". President Volodymyr Zelensky ondertekende dinsdag de daartoe al door het parlement aangenomen wet. "Dit verhaal is afgelopen", zei hij in zijn nachtelijke videoboodschap over de ontbinding. "Maar de hervormingen gaan door, zelfs in tijden van oorlog.”

3:44