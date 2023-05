Boot met twintigtal feestende toeristen aan boord kapseist tijdens hevige storm op Noord-Italiaans meer: één dode en drie vermisten

“Shame, shame, shame”: protest aan Belgische ambassades tegen vrijlating Iraanse terrorist

Bij Belgische ambassades in Zweden, Noorwegen, Nederland en Duitsland is vrijdag door Zweeds-Iraanse voorstanders van meer vrijheid in Iran geprotesteerd tegen de vrijlating door ons land van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi (51). “Shame, shame, shame”, riepen de actievoerders. Volgens hen is de vrijlating een klap in het gezicht van de slachtoffers die Assadi wilde maken.