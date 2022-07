Boot met huwelijksgasten kapseist in Pakistan: minstens twintig vrouwen en kinderen omgekomen

West-Europa zet zich schrap voor recordwarm­te: “Intensi­teit van hitte die vanuit Spanje en Portugal naar noorden trekt, is gewoon onthutsend”

West-Europa zet zich schrap voor enkele dagen van verschroeiende hitte. De recordwarmte die de afgelopen dagen gemeten werd in Portugal en Spanje, golft morgen en dinsdag over Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. “De vraag is niet óf er records gebroken zullen worden, de vraag is met hoevéél”, aldus de gespecialiseerde Britse weerman Scott Duncan, die overal ter wereld recordtemperaturen in de gaten houdt.

17 juli