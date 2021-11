Boosters blijken nog pak beter te beschermen dan volledige vaccinatie volgens nieuwe studie: hoe goed ze wel werken is te zien in Israël

Volgens een nieuwe studie uit het Verenigd Koninkrijk zouden de boostervaccins onze immuniteit tegen het coronavirus niet alleen verbeteren, maar zelfs beter maken dan de bescherming die we origineel kregen na een volledige vaccinatie. Hoe goed ze wel werken, is duidelijk te zien in Israël, waar intussen meer dan 40 procent van de bevolking een extra prik gekregen heeft.

De nieuwe studie bekeek het effect van een derde dosis Pfizer bij 50-plussers. De bescherming tegen een symptomatische infectie met het coronavirus bleek bij alle vaccins achteruit te gaan vanaf tien weken na de tweede dosis en significant te dalen na vier tot zes maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat veranderde als de booster werd toegediend. Wie eerst twee prikken met het vaccin van AstraZeneca had gekregen, zag een toename van de bescherming tegen een symptomatische infectie van 44 naar 93 procent. Wie twee dosissen Pfizer had gekregen, zag dat cijfer van 62,5 naar 94 procent gaan.

De resultaten liggen in dezelfde lijn als die van een grootschalige Israëlische studie, die vorige maand in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet verscheen. In Israël werd bijna alleen het Pfizervaccin gebruikt voor de originele vaccinaties en de booster bleek 92 procent effectiever tegen het ontwikkelen van een ernstige vorm van Covid-19 vergeleken met wie maar twee spuitjes had gehad.

Volledig scherm © REUTERS

In cijfers: van de 728.321 mensen die de booster hadden gekregen, ontwikkelden 17 een ernstige vorm van Covid-19. In de even grote controlegroep van mensen die alleen de oorspronkelijke twee spuitjes voor een volledige vaccinatie hadden gekregen, waren dat er 157.

De booster was ook 93 procent effectiever in het voorkomen van een hospitalisatie (in de boostergroep kwamen 29 mensen in het ziekenhuis terecht, in de controlegroep 231) en 81 procent effectiever in het voorkomen van overlijden (in de boostergroep werden 7 overlijdens geteld, in de controlegroep 44). Bij beide groepen lagen de cijfers overigens beduidend lager dan bij mensen die niet gevaccineerd waren.

“Extreem efficiënt”

Volgens topexpert Ran Balicer van de Israëlische gezondheidsdienst Clalit tonen de resultaten van de studie “op een overtuigende manier” aan dat een derde dosis van het Pfizervaccin “extreem efficiënt” is.

Dat tonen ook de besmettingscijfers in Israël. Die liggen ver onder de beste besmettingscijfers die opgetekend worden in de Europese Unie. Volgens Our World in Data werden gisteren gemiddeld 46 nieuwe bevestigde coronagevallen per miljoen inwoners geregistreerd in Israël. In Zweden - dat de beste cijfers heeft van heel de Europese Unie - staat dat cijfer op 76. In België staat het op 904.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Israël vaccineerde begin dit jaar al heel snel een groot deel van zijn bevolking en zag het aantal nieuwe gevallen in juni terugvallen tot bijna nul. Enkele weken later volgde een gigantische nieuwe golf met de deltavariant, de hoogste tot nu toe in Israël. Intussen is die ook achter de rug en het land schrijft die minstens deels toe aan het toedienen van boosters. Ook daar was Israël een van de wereldwijde koplopers. Intussen hebben al zo'n vier miljoen Israëli’s een boostershot gekregen, wat meer dan 40 procent van de totale bevolking is.

Kussen

De gewone vaccinatiecijfers van Israël liggen wel iets lager dan bij ons. Maar 67 procent van de bevolking heeft zeker een eerste spuitje gekregen, 62 procent is volledig ingeënt. Bij ons is dat respectievelijk 75 en 74 procent.

Het gewone leven heeft zich intussen hernomen in Israël. De economie werd eigenlijk nooit gesloten tijdens de deltagolf en mensen knuffelen en kussen weer gewoon als vroeger.

Volledig scherm © Laetitita Vancon/New York Times

Andere landen - waaronder België - volgen nu het voorbeeld van Israël. De Britse premier Boris Johnson noemde het boostershot gisteren nog “de beste bescherming op dit moment”. Hij vestigt er zelfs al zijn hoop op en is voorlopig niet van plan om andere maatregelen zoals lockdowns, verplichte mondmaskers of thuiswerk in te voeren, ondanks de vrij hoge besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: