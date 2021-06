Booking.com gaat coronasteun Nederlandse overheid terugbetalen

"We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp", zegt het bedrijf in een verklaring. "De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen.”



De praktische details van de terugbetaling van de coronasteun worden in overleg met het ministerie van Sociale Zaken ingevuld, aldus Booking.com.