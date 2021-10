'Bong-Bong', zoon van dictator Marcos, wil Filipijns president worden

Protest tegen heldenbe­gra­fe­nis Filipijnse dictator Ferdinand Marcos

19 november Na de onverwachte bijzetting met militaire eer van de vroegere Filipijnse president Ferdinand Marcos op het Heldenkerkhof in een voorstad van Manilla is in de hoofdstad en elders op de archipel protest uitgebroken. Marcos werd dertig jaar geleden verdreven na een volksrevolutie. De ceremonie begon met een eresaluut, militairen in paradekledij groetten de kist op het 'Heldenkerkhof' in Manila. Eerder was het lichaam van Marcos in het geheim overgevlogen om protestacties te vermijden.