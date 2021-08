Bondgenoot Venezolaanse oppositieleider Guiadó vrijgelaten

In Venezuela is de prominente oppositiefiguur Freddy Guevara vrijgelaten. Hij werd op 12 juli gearresteerd en werd sindsdien vastgehouden in het hoofdkwartier van de inlichtingendienst, waar hij besmet raakte met het coronavirus. De openbare aanklager beschuldigde Guevara van "landverraad" en "terrorisme", omdat hij betrokken zou zijn geweest bij confrontaties tussen de politie en criminele groepen in Caracas. Guevara is een nauw bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó.

"Zolang hier in Venezuela geen politieke oplossing wordt gevonden, weet ik dat mijn vrijheid voorwaardelijk is, net als die van alle Venezolanen", verklaarde Guevara kort na zijn vrijlating aan de pers. Zijn advocaat Teresly Malavé zei dat ze de reden of de voorwaarden van zijn vrijlating niet kende.

Guevara verliet in september de Chileense ambassade in Caracas, waar hij bijna drie jaar had verbleven, nadat de Venezolaanse president Nicolás Maduro hem en tientallen andere politici en activisten van de oppositie gratie had verleend in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in december.

Onderhandelingen

De vrijlating van de oppositiefiguur komt op een moment dat vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering van Maduro en van de oppositie in Mexico onder Noorse bemiddeling onderhandelingen zijn gestart, in de hoop om een oplossing te vinden voor de politieke crisis in het land. Een van de gesprekspunten is de vrijlating van politieke gevangenen.

De regering van Maduro is al geruime tijd verwikkeld in een machtsstrijd met de oppositie, die door zelfverklaard interim-president Juan Guaidó wordt aangevoerd. Guaidó wordt onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie al sinds begin 2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela.

Volledig scherm Opposition leader Freddy Guevara, left, gestures with his father, Freddy Guevara, upon his arrival to his residence after he was released in Caracas, Venezuela, Sunday, Aug. 15, 2021. (AP Photo/Ariana Cubillos) © AP