Bommen uit WO II gevonden in Hannover: 15.000 mensen geëvacueerd

De eerste bom werd woensdag al aangetroffen in het stadsdeel Misburg-Nord. Bij een nadere inspectie van de site werd donderdag ook het tweede springtuig gevonden. Het eerste explosief werd donderdag rond 20.15 uur onschadelijk gemaakt. Ruim een uur later was ook de andere bom ontmijnd.

Tijdens de ontmijningen moesten zowat 15.000 mensen in de omgeving hun woningen uit voorzorg verlaten. Ze kregen de toestemming om bij familie of vrienden te verblijven - wat momenteel in strijd is met de coronaregels - of konden terecht in twee opvangcentra die ingericht waren in sporthallen. Ondertussen mochten de omwonenden weer terugkeren.