Bomenkap Tesla aan werf ‘Gigafactory’ in Berlijn opnieuw stilgelegd door Duitse rechter

Frankrijk vervroegt de avondklok: om 20 uur thuis, ook op oudejaar

10 december Gezien de jongste cijfers in verband met de coronapandemie geldt vanaf 15 december in Frankrijk een avondklok om 20 uur in plaats van 21 uur, zoals nu gold in grote steden en de meeste departementen. Dat heeft premier Jean Castex bekendgemaakt op een persconferentie. “Wij zijn nog niet aan het einde van de tweede golf gekomen”, zei de bewindsman.