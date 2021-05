Bom uit WOII veilig tot ontploffing gebracht in Frankfurt

Zware bom uit WOII gevonden in Hasselt: ontste­kings­me­cha­nis­mes onschade­lijk gemaakt

6 mei Een 500 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die donderdagmiddag werd gevonden in een natuurgebied in Hasselt, is onschadelijk gemaakt. Dat heeft burgemeester Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt donderdagavond rond 21.45 uur laten weten. De ontmijningsdienst van het leger DOVO heeft de twee ontstekingsmechanismes weggehaald. Die worden ter plaatse vernietigd, daarna zal de bom worden meegenomen. Voor het onschadelijk maken moesten driehonderd bewoners in de veiligheidszone geëvacueerd worden.