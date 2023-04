Bom die op Russische grensstad Belgorod viel was eigenlijk bestemd voor Charkiv: Russische kanalen verkneukelden zich, maar wissen nu alle posts

Het Russische ministerie van Defensie liet korte tijd later weten dat de explosie te wijten was aan “een abnormale val van munitie tijdens de vlucht van een gevechtsvliegtuig” omstreeks 22.15 uur plaatselijke tijd. Volgens het defensieministerie vloog een Sukhoi SU-34 over de stad toen het toestel per ongeluk een wapen afvuurde. Het ministerie zei niet om wat voor wapen het ging. De SU-34 is een supersonische jachtbommenwerper.