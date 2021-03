Bolsonaro zet Braziliaanse legerleiding buiten

Sparen Gratis zichtreke­nin­gen: bestaan ze nog?

29 maart De kans is groot dat het saldo van uw zichtrekening regelmatig enkele euro’s naar beneden gaat, zonder dat u zelf centen hebt uitgegeven. De oorzaak zijn de bankkosten die u betaalt voor het houden van die zichtrekening. Spaargids.be bekijkt of die overal even hoog zijn en of er nog zoiets bestaat als een gratis zichtrekening.