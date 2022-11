Bolsonaro keert drie weken na verkiezingsnederlaag terug naar presidentieel paleis

Doden door nieuwe bombarde­men­ten in Oekraïne, ook half Moldavië zit nu zonder stroom

De Oekraïense hoofdstad Kiev en andere delen van het land worden woensdag opnieuw getroffen door bombardementen. Er is een “infrastructuursite” geraakt, zo heeft burgemeester Vitali Klitsjko gemeld. Ook in Lviv, in het westen van het land, wordt melding gemaakt van stroompannes door Russische bombardementen. Als gevolg van de explosies in Oekraïne kampt ook buurland Moldavië met grote stroompannes. Drie Oekraïense kerncentrales zijn bovendien niet meer verbonden met het elektriciteitsnetwerk.

18:07