Bolsonaro hint op deelname aan volgende presidentsverkiezingen

KIJK. Onder lawine bedolven man kan met vrije hand zwaaien naar reddingshe­li­kop­ter

Bovenstaande beelden tonen een man die bijna volledig bedolven is onder de sneeuw. Met zijn vrije arm zwaait hij naar de reddingshelikopter. De beelden zijn gemaakt in een bergachtig gebied in Liddes in Zwitserland. De man was vermist geraakt tijdens het skiën. Zijn familie belde de hulpdiensten. De reddingshelikopter kon hem uiteindelijk lokaliseren.