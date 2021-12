Bol.com was strafbaar door kindernaziboek te verkopen, toch geen vervolging

René (87) bestookt met telefoon­tjes van boze bol.com-klan­ten: “‘Ik wil mijn geld terug’, kreeg ik maanden­lang te horen”

Drie maanden lang durfde René Janssens (87) amper zijn gsm te beantwoorden. Want de kans was groot dat het wéér een boze telefoon was van een onbekende. Google had immers per ongeluk zijn nummer gelinkt aan de pagina van bol.com in Antwerpen. “Klanten klaagden over een geleverd product of eisten hun geld terug”, zucht de man vermoeid. Van die ongewenste stroom aan telefoontjes werd hij vandaag verlost, maar hoe gemakkelijk kan dit gebeuren?

